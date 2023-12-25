В Энергодаре установили искусственную ель вместо поврежденной ледяным дождем

В администрации города сообщили, что поставили прошлогоднюю ель

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Энергодара установили искусственную городскую новогоднюю ель вместо живой, которая получила повреждения из-за ледяного дождя. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

"Поставили в центре города прошлогоднюю искусственную елку", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что уже установленную живую ель придется демонтировать, так как при транспортировке она попала под ледяной дождь, и пообещал, что до Нового года городская елка вернется на свое место.