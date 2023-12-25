В Евпатории в лагере выявили санитарные нарушения после госпитализации девяти детей

По данным Роспотребнадзора, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства в детском лагере "Юность" в Евпатории, из которого ранее госпитализировали девять детей. Об этом сообщается на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

"По результатам проведенного обследования детей установлена респираторная инфекция, бактериологические исследования продолжаются. В результате проведенного расследования в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что состояние детей, находящихся в лагере, удовлетворительное, их начали вывозить по домам.

Ранее врачи госпитализировали девять детей, находившихся в детском лагере "Юность" в Евпатории, с гастроэнтероколитом и ОРЗ. По словам министра здравоохранения республики Константина Скорупского, тяжелых пациентов среди госпитализированных не было. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту госпитализации детей.