Адвокаты смогут представлять интересы призывников в призывных комиссиях РФ

Закон о запрете выезда призывников из России со дня размещения повестки в реестре ранее устанавливал норму, что граждане могут подать жалобу в призывную комиссию в досудебном порядке либо самостоятельно, либо через законного представителя

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает адвокатам выступать представителями призывников при подаче жалобы в призывную комиссию в досудебном порядке. Документ опубликован.

В конце июля президент подписал закон о запрете выезда призывников из России со дня размещения повестки в реестре. Закон также устанавливал норму, что граждане могут подать жалобу в призывную комиссию в досудебном порядке либо самостоятельно, либо через законного представителя. А к таковым законодательство относит родителей, опекунов или попечителей.

Таким образом юристы оказались не вправе представлять интересы призывников по доверенностям в военкоматах, пояснял глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Подписанный закон устраняет это противоречие и позволяет не только законным, но и иным представителям подавать жалобу.

Помимо этого, документ также закрепляет полномочия региональных властей определение порядка взаимодействия государственных юридических бюро с участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи на территории региона. Минюст РФ разработает и утвердит стандарты оказания помощи, а также будет контролировать соблюдение требований. Также устанавливается, что уполномоченный по правам человека в РФ и региональные уполномоченные будут содействовать оказанию бесплатной юридической помощи.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.