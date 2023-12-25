В РПЦ назвали циничным молчание Запада в ответ на призывы в ООН защитить УПЦ

По словам замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, подобная позиция представляет собой "непробиваемую стену"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Реакцию представителей западных стран на апелляции в Совете Безопасности (СБ) ООН в защиту гонимой властями Украинской православной церкви можно охарактеризовать как "полное, циничное молчание", и подобная позиция коллективного Запада в отношении УПЦ представляет собой "непробиваемую стену". Такое мнение высказал замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на круглом столе в Общественной палате РФ.

"Ответом со стороны большинства, да что там большинства - всех лидеров западного мира, было полное циничное молчание и игнорирование приводимых фактов. <…> В ответ мы видим только полное нежелание признать какие-либо нарушения, которые осуществляются украинской политической властью. Это просто непробиваемая стена, и мне довелось в этом убедиться на деле, то есть готовность выслушивать свидетельства о нарушении прав верующих стремится к нулю с той стороны", - сказал Кипшидзе.

По его мнению, нынешний масштабный кризис системы международных отношений и недейственность универсальных механизмов правовой защиты, в том числе защиты религиозных прав, обязательно приведет к каким-то изменениям в данной сфере. "Потому что больше это в таком виде работать, наверное, в принципе не может. И, наверное, будущее все-таки за какими-то региональными механизмами, которые сейчас активно создаются", - добавил представитель РПЦ.

Кипшидзе выступил на заседании СБ ООН, созванном Россией в связи с гонениями на УПЦ, 17 ноября. Он, в частности, призвал Совет Безопасности, "отложив политические разногласия, защитить простых верующих от небывалых репрессий". В январе с докладом в СБ ООН, также по теме притеснений канонической церкви на Украине, выступил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

На Украине в последнее время идет активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин под юрисдикцию так называемой Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических структур. В октябре 2023 года Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный по поручению президента Украины Владимира Зеленского законопроект, который направлен на запрет УПЦ.