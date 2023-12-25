Файзуллин заявил, что Коми завершила ремонт на 28 объектах из 32 в подшефных Ровеньках

Министр строительства и ЖКХ России поблагодарил главу республики Владимира Уйбу за "огромную работу, которая сделана на территории Луганской Народной Республики"

СЫКТЫВКАР, 25 декабря. /ТАСС/. Республика Коми завершила ремонтные и восстановительные работы на 28 объектах из запланированных в 2023 году 32 в подшефном городе Ровеньки Луганской Народной Республики, сообщил на совещании в Сыктывкаре министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

"Благодарю за огромную работу, которая сделана на территории Луганской Народной Республики, в городе Ровеньки, который закреплен за вами. Здесь работы ведутся на 32 объектах: 11 социально-культурных объектов, семь объектов жилищно-коммунального хозяйства, восемь многоквартирных домов, два МФЦ, четыре объекта физкультуры. На 21 декабря 28 объектов уже завершены. Надеемся, что и в 2024 году республика также активно поработает по программе, которая ведется регионами-шефами", - сказал глава Минстроя.

Как сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба, до 29 декабря все объекты в Ровеньках будут завершены.

Республика Коми и администрация города Ровеньки 25 июня 2022 года заключили соглашение о сотрудничестве. Планировалось, что на первом этапе специалисты из Коми помогут подготовить город к зиме, наладить работу объектов ЖКХ, детских садов, школ, больниц, инфраструктуры. Как подчеркнул глава Коми, это не разовая акция, соглашение долгосрочное. В прошлом году специалисты из Коми отремонтировали 45 социальных объектов в Ровеньках вместо изначально запланированных 12.

Сформирован план дальнейших работ до конца 2025 года. Планируется привести в порядок десятки километров дорог, построить новый стадион, потому что реконструкция нынешнего стадиона 1959 года постройки обойдется дороже.