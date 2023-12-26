На подшефной территории в ДНР специалисты с Камчатки устранили повреждения сетей ЖКХ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Аварийные бригады из Камчатского края полностью восстановили сети ЖКХ в подшефном региону городе Светлодарске в ДНР. Выполнено более 750 заявок по устранению аварийных ситуаций, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Аварийно-восстановительные бригады, организованные Камчатским краем в городе Светлодарске и поселке городского типа Мироновский с начала отопительного зимнего периода, успешно выполняют задачи по инженерно-техническому обеспечению коммунальной инфраструктуры подшефных территорий. С 15 октября выполнено более 750 заявок по устранению аварийных ситуаций. Благодаря поставленным Камчатским краем расходным материалам в Светлодарске полностью устранены повреждения сетей водо-, теплоснабжения, а также электросетей в отношении 43 домов", - говорится в сообщении.

На еще одной подшефной территории - в поселке городского типа Мироновский, в 90 домах проведено разделение сетей тепло- и горячего водоснабжения, проведены гидравлические испытания.

Камчатский край взял шефство над двумя населенными пунктами в ДНР - Светлодарском и Мироновским в конце 2022 года. На территории работает группа Камчатского края, проводится ремонт социальных объектов. Кроме того, регион на регулярной основе формирует и отправляет гуманитарную помощь для жителей подшефных территорий в ДНР, а также ведется работа по организации поездок детей в оздоровительные лагеря.