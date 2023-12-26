Глава Минстроя исполнит мечты двух детей из Вологды и Москвы в рамках "Елки желаний"

Ирек Файзуллин отметил, что "Елка желаний" стала доброй традицией, и в ведомстве ее также стали проводить

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он снял с елки открытки с пожеланиями двух девочек - Аделины из Вологды и Софии из Москвы.

"Я взял два желания. Первое - Аделина, Вологодская область, город Вологда, 12 лет. Мечтает о телескопе. София, город Москва. Мечтает о подарке-сюрпризе. Сюрпризы будут обеспечены", - сказал министр, отметив, что "Елка желаний" стала доброй традицией, и в Минстрое РФ ее также стали проводить.

Всероссийская акция "Елка желаний" существует с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.