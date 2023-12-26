ВОЗ заявила, что конец режима ЧС по ковиду стало поворотным моментом для мира в 2023 году

Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус среди основных угроз для здравоохранения назвал тяжелые последствия конфликта в Газе и других районах мира и вспышки малярии более чем в 40 странах

ЖЕНЕВА, 26 декабря. /ТАСС/. Прекращение чрезвычайной ситуации по COVID-19 стало поворотным моментом для мирового здравоохранения в 2023 году. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в послании по случаю завершения года.

Говоря о главных достижениях за последние 12 месяцев, он поставил на первое место прекращение чрезвычайной ситуации по ковиду. "2023 год стал годом вех и вызовов в глобальном здравоохранении, - сказал глава ВОЗ. - В мае я объявил о прекращении в отношении COVID-19 чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Это стало поворотным моментом после трех лет кризиса, боли и потерь для людей во всем мире". "Рад видеть, что жизнь вернулась в нормальное русло", - констатировал Гебрейесус.

Среди других достижений он назвал заявление ВОЗ о том, что вспышка mpox (новое наименование оспы обезьян) "больше не представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения". Кроме того в 2023 году "были одобрены новые вакцины от малярии, денге и менингита - болезней, которые угрожают миллионам людей во всем мире, в основном наиболее уязвимым".

В 2023 году Азербайджан, Таджикистан и Белиз были объявлены свободными от малярии странами. Во многих государствах был ликвидированы забытые тропические болезни (ЗТБ), включая сонную болезнь в Гане, трахому в Бенине, Мали и Ираке и лимфатический филяриатоз в Бангладеш и Лаосе. Гебрейесус обратил внимание также на успехи в борьбе с полиомиелитом и на тот факт, что "еще 30 стран внедрили вакцину против вируса папилломы человека по мере продвижения мира к ликвидации рака шейки матки". Гебрейесус отметил важное значение для мирового здравоохранения решений 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), а также решений Генеральной Ассамблеи ООН, где главы государств "обязались способствовать всеобщему охвату услугами здравоохранения, положить конец туберкулезу и защитить мир от будущих пандемий".

Среди основных вызовов и угроз для здравоохранения гендиректор ВОЗ назвал тяжелые последствия конфликта в Газе и других районах мира и вспышки малярии более чем в 40 странах. Говоря о задачах на 2024 год, он подчеркнул важное значение переговоров о заключении международного соглашения о подготовки к пандемиям.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию.