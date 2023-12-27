Нейросеть поможет создать новогоднюю открытку на стенде Подмосковья на форуме "Россия"

Все написанные с ее помощью письма и открытки можно будет затем отправить по электронной почте или поделиться ими в соцсетях

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Посетители стенда Московской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ смогут создать уникальную новогоднюю открытку с помощью нейросети и написать письмо Деду Морозу, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В среду, 27 декабря, на выставке-форуме "Россия" проходят мероприятия, посвященные дню Московской области.

"Основные события развернутся в 75-м павильоне ВДНХ, где работает стенд Подмосковья. Здесь будут проходить викторины, конкурсы, розыгрыши туристических путевок в лучшие места отдыха региона. Любой желающий сможет написать письмо Деду Морозу и создать уникальную новогоднюю открытку с помощью GigaChat и виртуального ассистента "Салют". Это совместный проект региона и "Сбера" в сфере внедрения технологий искусственного интеллекта - панель с сервисом интегрирована прямо в стенд Московской области. Бесплатная нейросетевая модель умеет отвечать на вопросы, вести диалог, писать код, рисовать картинки. Все написанные с ее помощью письма и открытки можно будет затем отправить по электронной почте или поделиться ими в соцсетях, - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на малой сцене в зоне культурных проектов артисты и музыканты представят фестивали, которые стали визитной карточкой Подмосковья. Так, актер Сергей Безруков презентует "Проект: поэт", альтист и дирижер Юрий Башмет - Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского, саксофонист и джазмен Игорь Бутман - "Джазовые сезоны". Между выступлениями знаменитостей состоится розыгрыш наборов народных художественных промыслов.

"Каждый человек, каждый житель Подмосковья гордится какими-то своими достижениями. Например, в Жуковском - это авиастроение, а в Королеве - Космос, в Павловском Посаде - народные промыслы. Подмосковье - это очень разнообразная территория, где-то это большие города, а где-то - великолепные просторы. Здесь можно найти все, что хочешь, по вкусу. Промышленность, IT, высокие технологии, сельское хозяйство - мне кажется, это разнообразие и есть отличающая сторона Подмосковья. Конечно, есть еще наша история, культура - легендарные события в истории нашей страны происходили в Подмосковье. Еще одна отличительная особенность - мы на протяжении десятилетий растем, у нас прирост жителей. А это значит, что города развиваются, соответственно, мы должны успеть за всем тем, что обеспечивает достойное качество жизни. Наш стенд показывает наши достижения, наши планы, которые мы преследуем", - рассказал журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев при посещении стенда региона.

В материалах пресс-службы сообщается, что также в среду в зоне ярмарки народных художественных промыслов для гостей состоится мастер-класс от Федоскинской фабрики миниатюрной живописи. Помимо этого, в павильоне № 55 "Волонтеры Подмосковья" расскажут про акцию "Доброе дело", сбор помощи для участников СВО, сотрудничество с единомышленниками из новых российских регионов. На городской ферме ВДНХ пройдет ярмарка-продажа подмосковных фермерских продуктов. Там же состоится презентация программ министерства сельского хозяйства Подмосковья.

О выставке-форуме "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.