Путин рассказал, что хранит память о своих учителях и наставниках в сердце

Президент РФ отметил, что поддержка наставничества должна носить системный характер

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что, хотя редко публично говорит о своих учителях, он хранит память о них в своем сердце.

"Я уже много говорил о своих учителях и наставниках. Не думаю, что здесь надо что-то повторять. Но они у меня все в сердце навсегда", - признался президент, перед началом заседания Госсовета осматривая тематическую выставку, посвященную наставничеству. "Помню и никогда не забуду, начиная с первой моей учительницы. Хоть я о ней редко говорю, но помню ее хорошо. Это были первые самые капельки формирования характера. Тамара Павловна (Чижова - прим. ТАСС) ее звали. До сих пор помню", - добавил глава государства.

Путин отметил, что поддержка наставничества должна носить системный характер. "В этом смысле нужно поддерживать и престиж, поддерживать материальный статус. Мы сейчас с коллегами об этом поговорим", - сказал он. При этом президент добавил, что, хотя Год наставника и учителя формально заканчивается, "внимание к этой сфере деятельности и к тем людям, которые выполняют такую важную миссию для конкретного человека и для всей страны в целом, не должно заканчиваться".