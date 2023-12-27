Зарплаты учителей, наставничество и отказ от "принудиловки". Тезисы Путина на Госсовете

Вопрос улучшения условий труда педагогов - важнейший, и правительство должно предложить системное решение проблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета в Кремле.
Президент обратил внимание на важность воспитания, пробуждения в учащихся творческой силы. При этом Путин подчеркнул недопустимость "принудиловки".
ТАСС собрал основные тезисы главы государства.
О воспитании
- Как сказал русский педагог Константин Ушинский, "воспитание, скромное по наружности дело, в то же время является одним из величайших дел в истории". И эта работа "не должна быть ограничена рамками школы".
- "Берем все самое лучшее, чем гордилась и дореволюционная, и советская система образования, восстанавливаем воспитательную, ценностную составляющую". "Это так же важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий".
О зарплатах и выплатах
- "Важнейший вопрос здесь - это улучшение условий труда педагогов". "Я прошу правительство предложить системные решения проблемы". "Нужно совершенствовать и делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов". Нужно увеличить доходы учителей в регионах.
- Необходимо "снять с учителя непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых".
- "Возможности начисления доплат за работу наставником нужно предусмотреть законодательно".
Об основе побед
- Путин вспомнил Александра Пушкина, чьи произведения учат "не отыгрываться, а выигрывать, побеждать". Призвал "еще более внимательно относиться к школе", ведь "именно в школе закладываются все наши победы". "Это фундамент, на котором строится все наше общество", а "год педагога и наставника - это только старт".
О задаче наставников
- "Каждый человек наделен огромным запасом творческой силы, пробудить эти силы - и есть наша самая главная задача". "Наставничество для отечественной экономики - это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда".
- "Нет ничего более яркого, нет ничего более эффективного, чем передача своих знаний и своего опыта от сердца к сердцу. Нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере". Президент напомнил, что "много говорил о своих учителях и наставниках". "Они у меня все в сердце навсегда".
- "Нужно ставить амбициозные цели, не бояться сложных задач и верить в успех. И [тогда] цель будет достигнута". "Чем больше делаешь, тем больше успеваешь".
- Важно и воспитанникам детским домов помочь "выбрать будущую профессию, сориентировать их в жизни, - это принципиальная и важнейшая функция", "очень важная государственная миссия".
О "принудиловке"
- "Ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку".
О чемпионатах профессионального мастерства
- "Мы можем совмещать запросы рынка труда, работодателей и нужные компетенции для экономики - это очень здорово именно для нас и сейчас".
О дефиците бюджета
- "Министр финансов [Антон Силуанов] сегодня рассказывал с утра, докладывал: дефицит у нас даже меньше 2%, о которых мы [ранее] говорили. И говорили, что это было бы неплохим результатом". "Меньше 1,5% будет даже".
О школьных театрах
- "Идея о школьных театрах очень хорошая". "Думаю, что если коллеги обратят на это внимание, <...> это было бы полезно". "В целом, возможности есть - это вопрос приоритетов".
Об учреждении премии
- "Предлагаю учредить и ежегодную премию "Наставник года". Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все наши регионы".