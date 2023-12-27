Зарплаты учителей, наставничество и отказ от "принудиловки". Тезисы Путина на Госсовете

Год педагога и наставника

Вопрос улучшения условий труда педагогов - важнейший, и правительство должно предложить системное решение проблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета в Кремле.

Президент обратил внимание на важность воспитания, пробуждения в учащихся творческой силы. При этом Путин подчеркнул недопустимость "принудиловки".

ТАСС собрал основные тезисы главы государства.

О воспитании

Как сказал русский педагог Константин Ушинский, "воспитание, скромное по наружности дело, в то же время является одним из величайших дел в истории". И эта работа "не должна быть ограничена рамками школы".

"Берем все самое лучшее, чем гордилась и дореволюционная, и советская система образования, восстанавливаем воспитательную, ценностную составляющую". "Это так же важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий".

О зарплатах и выплатах

"Важнейший вопрос здесь - это улучшение условий труда педагогов". "Я прошу правительство предложить системные решения проблемы". "Нужно совершенствовать и делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов". Нужно увеличить доходы учителей в регионах.

Необходимо "снять с учителя непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых".

"Возможности начисления доплат за работу наставником нужно предусмотреть законодательно".

Об основе побед

Путин вспомнил Александра Пушкина, чьи произведения учат "не отыгрываться, а выигрывать, побеждать". Призвал "еще более внимательно относиться к школе", ведь "именно в школе закладываются все наши победы". "Это фундамент, на котором строится все наше общество", а "год педагога и наставника - это только старт".

О задаче наставников

"Каждый человек наделен огромным запасом творческой силы, пробудить эти силы - и есть наша самая главная задача". "Наставничество для отечественной экономики - это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда".

"Нет ничего более яркого, нет ничего более эффективного, чем передача своих знаний и своего опыта от сердца к сердцу. Нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере". Президент напомнил, что "много говорил о своих учителях и наставниках". "Они у меня все в сердце навсегда".

"Нужно ставить амбициозные цели, не бояться сложных задач и верить в успех. И [тогда] цель будет достигнута". "Чем больше делаешь, тем больше успеваешь".

Важно и воспитанникам детским домов помочь "выбрать будущую профессию, сориентировать их в жизни, - это принципиальная и важнейшая функция", "очень важная государственная миссия".

О "принудиловке"

"Ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку".

О чемпионатах профессионального мастерства

"Мы можем совмещать запросы рынка труда, работодателей и нужные компетенции для экономики - это очень здорово именно для нас и сейчас".

О дефиците бюджета

"Министр финансов [Антон Силуанов] сегодня рассказывал с утра, докладывал: дефицит у нас даже меньше 2%, о которых мы [ранее] говорили. И говорили, что это было бы неплохим результатом". "Меньше 1,5% будет даже".

О школьных театрах

"Идея о школьных театрах очень хорошая". "Думаю, что если коллеги обратят на это внимание, <...> это было бы полезно". "В целом, возможности есть - это вопрос приоритетов".

Об учреждении премии