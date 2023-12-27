Путин призвал ставить амбициозные цели и не бояться сложных задач

Президент посетил организованную в Большом Кремлевском дворце выставку, посвященную наставничеству

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что для достижения успеха нужно ставить перед собой амбициозные цели и не бояться сложных задач.

На организованной в Большом Кремлевском дворце выставке, посвященной наставничеству, глава государства осмотрел стенд Первоуральского металлургического колледжа. О том, как устроена работа учебного заведения и каковы успехи его выпускников, Путину рассказал мастер производственного обучении и выпускник этого колледжа Алексей Трофимов. Выслушав его, президент заметил: "Нужно ставить амбициозные цели, не бояться сложных задач и верить в успех. И [тогда] цель будет достигнута".

Трофимов в свою очередь обратил внимание на то, что студенты колледжа, о котором он сегодня рассказывал, неоднократно встречались с главой государства, а ему самому такой шанс представился в 2016 году. На той встрече, поделился воспоминаниями выпускник, президент, отвечая на вопрос, как ему удается все успевать, ответил: "Чем больше делаешь, тем больше успеваешь". Эти слова, признался Трофимов, произвели на него сильное впечатление, и с тех пор он считает Путина своим наставником. "Спасибо", - скромно сказал глава государства.

Трофимов вспомнил еще один эпизод состоявшейся семь лет назад встречи с президентом. По его словам, глава государства тогда посоветовал студентам завести семью и детей. "Я уже женился. При будущей встрече - после Года семьи - отчитаюсь о детях", - пообещал он. "Отлично", - сказал Путин.

"Если вы вспомнили про советы, рекомендации, которые я давал, <...> я хочу вам пожелать - особенно в преддверии Нового года - и вам, и вашей жене всего самого доброго, успехов и прибавления в семействе", - добавил президент.