Путин высоко оценил чемпионаты профессионального мастерства в РФ

Президент подчеркнул, что чемпионаты стали более целевыми и нужными для работодателей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин позитивно оценивает конкурсы профессионального мастерства, которые были созданы после приостановки участия России в WorldSkills International.

"Вы знаете, то, что нам удалось после того, как мы перестали участвовать в WorldSkills, - сделать свои конкурсы - это очень хорошо", - сказал он перед заседанием Госсовета, во время осмотра выставки, посвященной наставничеству.

Путин подчеркнул, что чемпионаты стали более целевыми и нужными для работодателей. "И мы можем совмещать запросы рынка труда, работодателей и нужные компетенции для экономики - это очень здорово именно для нас и сейчас", - подчеркнул глава государства. В ходе общения Путина с представителями выставки две девушки пригласили главу государства посетить финал "Мастер года" в Тюмени. "[Желаю], чтобы у вас все в Тюмени было на самом высоком уровне, я постараюсь [приехать]", - ответил Путин.

В ходе выставки он также пообщался с директором предприятия ОКБ "Факел" (входит в Роскосмос) Геннадием Абраменковым, который предложил главе государства ввести единые требования к наставничеству. "Наверное, это нужно сделать, но, скажу честно, я не понимаю как, потому что такое разнообразие", - отметил президент. Он также указал, что надо выйти "на какое-то понимание" основных параметров. Путин отметил, что обсудит этот вопрос в ходе Госсовета.

В октябре 2022 года Минпросвещения России предложило запустить национальное чемпионатное движение по профессиональному мастерству среди учащихся колледжей вместо WorldSkills. Среди причин были указаны перенос чемпионата EuroSkills 2023 из Санкт-Петербурга в другой город Европы, а также временная приостановка членства России в движении WorldSkills.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века, направленное на повышение престижа рабочих профессий.