Чешские города отменяют новогодний салют в знак скорби по жертвам стрельбы в Праге

В результате трагедии погибли 14 человек

ПРАГА, 28 декабря. /ТАСС/. Города Чехии отменяют новогодний салют в знак скорби по 14 жертвам стрельбы, произошедшей 21 декабря на философском факультете Карлова университета в Праге. Об этом сообщил новостной портал novinky.cz.

Салют отменил город Оломоуц (северо-восток Чехии), в котором расположен один из крупнейших вузов республики - университет имени Палацкого. Отказались от салюта также города Кладно (Среднечешский край), Йиндржихув-Градец (Южная Чехия), Карвина (северо-восток страны) и Усти-над-Орлици (Восточная Чехия).

Салют не состоится в Праге и втором по численности населения городе республики Брно. Муниципальные власти там планировали ранее организовать панорамный видеомэппинг, но из-за недавней трагедии отказались и от этого.