В пяти районах Ярославской области восстановили электроснабжение

По словам губернатора Михаила Евраева, над устранением перебоев работают более 500 человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение полностью восстановлено в пяти районах Ярославской области, ранее в восьми районах региона был введен режим ЧС. Работы ведутся с 26 декабря. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"Значительно продвинулось восстановление электросетей региона. Электроснабжение полностью налажено в пяти районах области. Продолжаются работы в Ростовском и Борисоглебском районах и городском округе Переславль-Залесский. По словам представителя "Россети центр", ситуация выровняется к полуночи, если не произойдет новых случаев падений деревьев на линии", - написал Евраев.

По его словам, над устранением перебоев в электроснабжении работают более 500 человек. К работам привлечены бригады из Воронежской, Костромской, Тверской, Тульской областей и Удмуртии. Также помогают спасатели и добровольцы.

26 декабря власти Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми районах региона. В зоне отключения электроснабжения оказались 652 населенных пункта с населением около 8,8 тыс. человек, а также школа и пять детских садов. За все время работ специалисты устранили уже более 330 обрывов проводов. Бригады продолжают расчищать трассы вдоль линий электропередач, спиливают заснеженные деревья.