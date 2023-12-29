В ФМБА научились заготавливать сухую плазму крови

Глава ведомства Вероника Скворцова сообщила, что такая плазма особенно востребована силовыми структурами

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Институт гематологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработал лиофилизированную плазму для каждой группы крови, которая особенно востребована силовыми структурами. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Лиофилизация - это процесс мягкого высушивания материала из замороженного состояния, который позволяет сохранить белки и другие биологически активные вещества практически неизменными.

"Не могу не отметить такую инновационную разработку, как лиофилизированная плазма. Нашим Санкт-Петербургским Институтом гематологии и трансфузиологии был разработан уникальный продукт лиофилизированной плазмы, который создается для каждой группы крови, но особо выделяется универсальный продукт самой редкой, четвертой группы (резус отрицательный), который можно вводить любому человеку без определения группы крови, что очень важно в ситуациях, когда затруднительно проверить группу крови. Этот продукт готов, и уже сейчас он очень востребован нашими силовыми структурами", - сказал Скворцова.

Ранее директор Кировского НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России Игорь Парамонов сообщал, что в России разрабатывают технологию производства компонентов крови, пригодных для использования в полевых условиях. По его словам, речь в том числе идет и о лиофилизированной плазме крове и технологии, которая позволяет получать этот компонент не в стеклянной таре, а в стандартном пластиковом контейнере.