В Воронежской и Липецкой областях помогут Белгороду, пострадавшему при атаке ВСУ

По последним данным, погибли 10 человек

ТАСС, 30 декабря. Власти Воронежской и Липецкой областей выразили соболезнования в связи с гибелью людей при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода, при необходимости городу окажут любую помощь. Соответствующие обращения главы регионов опубликовали в своих Telegram-каналах.

"Террористы из ВСУ нанесли чудовищный по своей жестокости удар по Белгороду. Били по центру города, по местам скопления людей. Дети погибли. Уверен, что российская армия не оставит этот теракт без ответа. Выражаю соболезнования Белгородской области и всем белгородцам. Липецкая область с вами и готова оказать любую необходимую помощь", - написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также выразил соболезнования родным погибших и пострадавших и отметил, что регион готов оказать любую необходимую помощь белгородцам. Также глава региона попросил жителей Воронежской области воздержаться в предстоящие выходные от использования пиротехники и салютов.

Центр Белгорода подвергся атаке со стороны ВСУ. По последним данным, погибли 10 человек, включая ребенка, пострадали 45, из которых 4 - дети.