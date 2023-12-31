31 декабря, 07:17
Военная операция на Украине

Полпред президента России в УрФО выразил соболезнования в связи с обстрелом Белгорода

Владимир Якушев заявил, что Урал готов оказать населению города необходимую помощь

ЕКАТЕРИНУБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Урал готов оказать всю необходимую помощь жителям Белгорода, который подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, выразив соболезнования близким погибших белгородцев.

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"От имени всех жителей Уральского федерального округа и себя лично выражаю слова поддержки всем белгородцам. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших от вероломной ракетной атаки ВСУ на Белгород. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Белгородцы, Урал с вами, и мы готовы оказать всю необходимую помощь", - цитируют Якушева в аппарате полпреда.

Он отметил, что 30 декабря велся прицельный огонь по новогодней елке и катку, торговым центрам, жилым домам. "Погибли мирные люди. Погибли дети. Это настоящая подлость, это бесчеловечно. Зло должно быть наказано", - добавил полпред.

Белгород и область 29 и 30 декабря подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО чешского производства по центру города. В результате него, по последним данным, погибли 22 человека, пострадали 109.

Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили обе ракеты и большую часть снарядов, в противном случае последствия могли быть еще более тяжелыми. 

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