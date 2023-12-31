В Тамбове отказались от массовых праздничных гуляний после обстрела Белгорода

Мэр города Максим Косенков выразил соболезнования семьям погибших

ТАСС, 31 декабря. В Тамбове отменили массовые праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Максим Косенков.

"Все мы знаем о трагических событиях в Белгороде и искренне соболезнуем семьям погибших. Много пострадавших, которым желаем скорейшего восстановления. Считаю совсем неуместным проводить сегодня новогодние концерты. Приняли решение отказаться в Тамбове от проведения массовых праздничных гуляний", - написал он.

Ранее аналогичное решение приняли власти Липецка и Воронежской области.