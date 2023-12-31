В Ижевске сократили праздничную программу после обстрела Белгорода

Новый год и Рождество

Ее развлекательную часть отменят

ТАСС, 31 декабря. Праздничную новогоднюю программу в Ижевске сократят, развлекательную часть отменят в связи с обстрелом Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

"В связи с событиями в Белгороде мы решили сократить праздничную программу на Центральной площади Ижевска. В полночь как всегда вас будут ждать куранты и Дед Мороз, но развлекательную часть с 01:00 до 03:00 мы отменяем", - написал Бречалов.

Ранее от проведения праздничных мероприятий отказались в Липецке, Тамбове и Воронежской областях.