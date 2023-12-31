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В Суздале из-за обстрела Белгорода отменили салют

Город является Новогодней столицей России

ТАСС, 31 декабря. В Суздаля Владимирской области отменили новогодний салют из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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"В связи с трагическими событиями в Белгородской области принято решение об отмене салюта в новогоднюю ночь", - говорится в сообщении.

Ранее массовые праздничные гуляния отменили власти Тамбова, Липецка и Воронежской области.

Суздалю передали от Новосибирска титул "Новогодней столицы России". Он стал вторым городом Владимирской области, получившим такой статус. В 2015 году звание "Новогодняя столица России" было у Владимира. 

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