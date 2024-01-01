Путин признался, что встречи с военными придают ему сил

Встреча с военнослужащими в госпитале имени А. А. Вишневского в Красногорске стала первым публичным рабочим мероприятием президента в 2024 году

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал очень важными для себя встречи с военнослужащими - участниками СВО.

"Вот когда с вами встречаешься, это придает дополнительные силы", - сказал глава государства во время общения с участниками СВО в госпитале имени А. А. Вишневского. Таким образом президент ответил на вопрос, как ему удается поддерживать высокую работоспособность.

"Я не шучу, - продолжил Путин. - Я честно говорю. Потому что, когда встречаешься с такими ребятами, как вы, это придает дополнительные силы и уверенность в том, что мы делаем все правильно". Он добавил, что это очень важный элемент. "Для меня, во всяком случае", - заключил президент.

Встреча с военнослужащими в госпитале имени А. А. Вишневского в Красногорске стала первым публичным рабочим мероприятием президента РФ в новом году.