В Белгороде жителей попросили не публиковать фото последствий обстрелов города

Глава города Валентин Демидов отметил, что, публикуя фото и видео, жители берут ответственность за следующие прилеты и возможные трагические ситуации

ТАСС, 2 января. Мэр Белгорода Валентин Демидов попросил местных жителей не публиковать фото и видео последствий обстрелов города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Дорогие друзья, я очень прошу вас не снимать, не делиться, не выкладывать нигде видео и фото, которые связаны с последствиями обстрелов и в целом с СВО. Это вопрос нашей с вами безопасности", - написал он.

Глава города отметил, что, публикуя фото и видео, жители берут ответственность за следующие прилеты и возможные трагические ситуации, если ПВО не сможет справиться.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех ракетных атаках. Пострадали 11 мирных жителей, 1 погиб. Также есть повреждения в частном секторе. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 боеприпасов, совершено несколько атак при помощи беспилотников.