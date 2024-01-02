Обстрелы Белгорода, удары по Киеву и встречи Путина с военными. События вокруг Украины

Украинские военные несколько раз за последние дни обстреляли Белгород и Белгородскую область. В результате самого масштабного обстрела погибли 25 человек.

Президент России Владимир Путин 1 января дважды встретился с военными, отметив, что стратегическая инициатива в ходе специальной военной операции сейчас на стороне Москвы. Также за последние четыре дня стало известно о серии российских ударов по украинским военным объектам, новогоднем обстреле Донецка и инциденте с авиационным боеприпасом под Воронежем.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее за последние четыре дня.

Обстрелы Белгорода

Украинские военные за минувшие дни несколько раз обстреляли Белгород и Белгородскую область. Самым масштабным стал обстрел 30 декабря, когда Киев применил две ракеты с кассетными боеприпасами и реактивные системы залпового огня чешского производства.

По последним данным, в результате субботнего обстрела погибли 25 человек, в том числе 5 детей, 109 получили различные ранения. Часть пострадавших перевезли в федеральные клиники. Повреждения получили десятки жилых домов и автомобилей, несколько объектов социальной инфраструктуры.

В Белгороде и еще 10 муниципалитетах отменили праздничные массовые мероприятия. В некоторых других регионах и городах решили последовать этому примеру. Кроме того, 3 и 4 января в Белгороде приостановят работу крупных торговых центров и кинотеатров.

Еще одна серия обстрелов была предпринята 2 января. По последним данным, в результате трех атак в городе погиб 1 человек, 11 пострадали. В Минобороны РФ заявили о перехвате в общей сложности 17 реактивных снарядов системы "Ольха".

Заявления Путина

Путин 1 января встретился с военными в госпитале имени А. А. Вишневского, а после этого принял участников специальной военной операции, представляющих разные виды войск, в Ново-Огареве.

Глава государства назвал обстрел Белгорода террористическим актом, который не останется безнаказанным.

Стратегическая инициатива сейчас на стороне Москвы, тогда как Киев "постепенно сдувается", констатировал Путин. Он заявил, что Россия хочет как можно скорее завершить конфликт, но только на своих условиях.

Сама по себе Украина не является врагом России, чей противник - страны Запада, отметил президент. Он подчеркнул неспособность западных элит "разобраться с Россией": "Мы сами быстрее с ними разберемся, похоже".

Ход операции

31 декабря Минобороны РФ объявило, что в ответ на обстрел Белгорода нанесло удар, в результате которого "были поражены центры принятия решений и военные объекты в Харькове". В частности, российские военные атаковали бывший гостиничный комплекс "Харьков палас", здание Службы безопасности Украины и пункт временной дислокации "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Кроме того, по данным ведомства, удары пришлись по филиалу национального центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, базам с горючим в подконтрольном украинским властям городе Запорожье и в Харькове.

2 января в Минобороны рассказали об ударе по военным предприятиям в Киеве и пригородах, а также по складам боеприпасов, поставляемых Киеву западными странами. В ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута.

В российском военном ведомстве сообщали еще о нескольких масштабных ударах по объектам на Украине. Среди их целей были аэродромы, где базируются самолеты - носители крылатых ракет Storm Shadow, предприятие по производству беспилотников в Харьковской области, а также различные склады.

Потери Вооруженных сил Украины на шести направлениях - от купянского до херсонского - за четыре дня составили около 2,73 тыс. человек и примерно 160 единиц техники, включая танк Leopard 2, следует из сводок российского военного ведомства.

Кроме того, по его данным, были уничтожены четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, а над Днепропетровской областью был сбит украинский истребитель Су-27.

Новогодний обстрел Донецка

Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь нанесли удар по центру Донецка, в том числе гостинице "Донбасс палас". Погибли 4 человека, пострадали, по последней информации, 14. Как рассказали ТАСС в оперативных службах, среди погибших есть журналист, его коллега получил ранения.

Инцидент в Воронежской области

Утром 2 января с российского самолета над поселком Петропавловка Воронежской области "произошел нештатный сход авиационного боеприпаса", сообщили в Минобороны РФ. В результате инцидента никто не пострадал, несколько домовладений получили повреждения.

Жителей нескольких улиц поселка перевезли в пункты временного размещения. К вечеру в Петропавловке восстановили электро-, водо- и теплоснабжение.