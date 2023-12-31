МО РФ сообщило о поражении филиала центра управления космическими средствами ВСУ

В министерстве отметили, что также нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские войска высокоточными ударами поразили филиал национального центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, использующийся Вооруженными силами Украины (ВСУ) для разведки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на харьковском и ореховском направлениях", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что также нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в Донецкой Народной Республике.