Под Воронежем восстановили теплоснабжение в поселке после схода боеприпаса

Три рабочие группы проводят подворовые обходы домовладений для оценки их состояния

ТАСС, 2 января. Электро, газо- и теплоснабжение в поселке Петропавловка Воронежской области, где произошел аварийный сход боеприпаса, восстановлено. Об этом сообщил глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов во "ВКонтакте".

"На данный момент электро, газо- и теплоснабжение в Петропавловке восстановлено. Люди размещены в пансионате "Коротоякский", а также у родственников. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, никто не останется без внимания", - написал он.

В поселке работают представители администрации района, Петропавловского поселения и все оперативные службы. Три рабочие группы проводят подворовые обходы домовладений для оценки их состояния.