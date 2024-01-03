Глава Туркмении выразил соболезнования императору Японии в связи с землетрясением

Сердар Бердымухамедов и глава Народного совета от имени народа и правительства страны, а также от себя лично передали слова глубокого сопереживания и поддержки

АШХАБАД, 3 января. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил соболезнования в адрес императора Японии Нарухито и премьер-министра Фумио Кисиды в связи с произошедшим в центральном регионе страны землетрясением, приведшим к многочисленным человеческим жертвам и увечьям. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Соболезнования в адрес руководства Японии направил и председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Президент Туркмении и глава Народного совета от имени народа и правительства страны, а также от себя лично передали слова глубокого сопереживания и поддержки в тяжелый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.