3 января, 04:06
Серия землетрясений в Японии

Глава Туркмении выразил соболезнования императору Японии в связи с землетрясением

Сердар Бердымухамедов и глава Народного совета от имени народа и правительства страны, а также от себя лично передали слова глубокого сопереживания и поддержки

АШХАБАД, 3 января. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил соболезнования в адрес императора Японии Нарухито и премьер-министра Фумио Кисиды в связи с произошедшим в центральном регионе страны землетрясением, приведшим к многочисленным человеческим жертвам и увечьям. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

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Соболезнования в адрес руководства Японии направил и председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Президент Туркмении и глава Народного совета от имени народа и правительства страны, а также от себя лично передали слова глубокого сопереживания и поддержки в тяжелый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. 

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