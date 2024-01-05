В Херсонской области маткапитал за год получили более 5 тыс. семей

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, с 1 марта 2023 года более 42 тыс. херсонцев "стали получать достойную пенсию" после пересчета

ГЕНИЧЕСК, 5 января. /ТАСС/. Количество семей из Херсонской области, получивших в 2023 году материнский капитал, превысило 5 тыс. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"На сегодня больше 5 тыс. семей получили сертификаты на материнский капитал, 400 из них уже распорядились средствами", - рассказал Алексеенко.

Также он сообщил, что с 1 марта 2023 года более 42 тыс. херсонцев "стали получать достойную пенсию" после пересчета, еще более 310 тыс. жителям области выдали СНИЛС. "Более 2 тыс. медицинских работников Херсонской области ежемесячно получают специальную соцвыплату от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории и вида медицинской организации. Общая сумма выплат превысила уже 130 млн рублей", - рассказал Алексеенко.

Материнский капитал - мера поддержки семей с детьми, предусмотренная нацпроектом "Демография". В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях программа действует с 1 января 2023 года. Родители могут получить материнский капитал в связи с рождением второго ребенка начиная с 2007 года, и первого ребенка - с 2020 года.