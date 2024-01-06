Аэропорт Волгограда приступил к приему самолетов после ледяного дождя

Ожидается прибытие всех задержанных рейсов

ВОЛГОГРАД, 6 января. /ТАСС/. Аэропорт Волгограда, который 5 января из-за ухудшения погодных условий и ледяного дождя не смог принять несколько рейсов, приступил к работе в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.

"Сейчас коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе соответствует нормативному, сотрудники и техника аэропорта по максимуму задействованы для поддержания аэродрома в эксплуатационном состоянии. Аэропорт готов к приему, выпуску и обслуживанию воздушных судов. Ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сказала Голодова.

5 января из-за ухудшения погодных условий, в частности, ледяного дождя несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Рейсы авиакомпаний "Сибирь" 2143 и "Победа" 6969 - в аэропорт Саратова, рейс авиакомпании "Аэрофлот" 1186 - в аэропорт Самары.