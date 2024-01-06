Летевший из Москвы в Волгоград самолет из-за непогоды перенаправили в аэропорт Самары

На борту находились 130 пассажиров и членов экипажа

ТАСС, 6 января. Самолет компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Волгоград, из-за непогоды перенаправили в аэропорт Курумоч в Самаре, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, 5 января 2024 года около 22:11 (19:11 мск) воздушное судно, следовавшее рейсом SU-1186 по маршруту Москва - Волгоград (авиакомпания "Аэрофлот"), совершило посадку в аэропорту Курумоч по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. Вылет по маршруту планируется 6 января 2024 года в 10:00 (07:00 мск)", - говорится в сообщении.

На борту находились 130 пассажиров и членов экипажа, из них 44 человека разместили в гостинице. Остальные пассажиры от размещения в гостинице отказались.