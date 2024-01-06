Патриарх Кирилл заявил, что вера в Бога приведет к победе

Этому учит Рождество Христово, отметил глава РПЦ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Праздник Рождества Христова учит тому, что вера в Бога приведет к победе и господство зла не может быть вечным. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил после литургии в храме Христа Спасителя в Москве в Рождественский сочельник - канун Рождества Христова.

В ходе литургии глава РПЦ приложился к иконе "Троица" Андрея Рублева, находящейся в витрине. Она была доставлена в храм Христа Спасителя накануне из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря. В храме икона будет находиться в дни празднования Рождества Христова.

"Каждый церковный праздник напоминает нам, что Бог всесилен, что Бог победил дьявола, что в лице Господа было побеждено человеческое зло. Наша вера оптимистическая, в ней не может быть никакого уныния, никакого страха перед трудностями и часто даже от некоего видимого господства зла. Если с нами Бог, то с нами правда, с нами и победа. Всему этому учит нас праздник Рождества Христова", - сказал он.

По словам патриарха, этот праздник наполнен важными смыслами. "Если царствует зло, оно невечное. Оно не может господствовать, оно не может побеждать. Потому что Бог победил зло, и от нас самих зависит, насколько зло может нас побеждать и господствовать в нашей жизни. Зависит это от того, как мы живем", - пояснил он.

Русская православная церковь в субботу отмечает Рождественский сочельник - день особо строгого поста. А поздно вечером в храмах уже начинают совершаться торжественные ночные богослужения по случаю наступления одного из главных христианских праздников - Рождества Христова.