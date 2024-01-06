В Сочинском нацпарке 7 января откроют некоторые туробъекты

Среди них - запрещенные к посещению после схода селя водопады и Агурское ущелье

КРАСНОДАР, 6 января. /ТАСС/. Некоторые объекты Сочинского нацпарка, в том числе Агурское ущелье и водопады, посещение которых было запрещено 5 января после проливных дождей и схода селя, вновь станут доступными для посетителей с воскресенья. Об этом сообщила пресс-служба парка.

"7 января возобновляют работу объекты Агурское ущелье и водопады, Ореховский водопад, Каскад водопадов и экотропа Ажек. Парк Дендрарий с 7 января продлевает работу до 18:00 мск", - говорится в сообщении.

Сочинский национальный парк, основанный в 1983 году, расположен вдоль Черного моря. Общая площадь нацпарка - 208,6 тыс. га. Парк включает особо охраняемые зоны и ряд рекреационных знаковых объектов, пользующихся популярностью у туристов.