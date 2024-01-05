В Сочинском нацпарке из-за схода селя закрыли Агурское ущелье и водопады

В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение

КРАСНОДАР, 5 января. /ТАСС/. Некоторые объекты Сочинского нацпарка, в том числе Агурское ущелье и водопады, закрыты для посещения после проливных дождей и схода селя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале национального парка.

"Закрыты для посещения рекреационные объекты Ажек, Ореховский водопад, Каскад водопадов, Агурские водопады и ущелье. В Агурском ущелье из-за проливных дождей сошел сель - посещение объекта небезопасно", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявили экстренное предупреждение в связи с опасностью подъема уровня рек на территории города Сочи, а также возможностью схода селей в горной местности.