Володин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Cпикер Госдумы пожелал гражданам РФ здоровья, счастья и всего самого лучшего

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Рождество Христово - особенный праздник, который напоминает об идеалах добра и милосердия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении граждан РФ с праздником.

"Поздравляю со светлым Рождеством Христовым! Этот особенный праздник напоминает нам об идеалах добра и милосердия, обращает нас к духовным традициям", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы пожелал гражданам РФ здоровья, счастья и всего самого лучшего. "Пусть каждый дом наполнится рождественской радостью и надеждой, а сердца - миром и любовью", - добавил Володин.