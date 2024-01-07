Патриарх Кирилл пожелал телезрителям в Рождество озарения "светом Христовой правды"

По словам предстоятеля РПЦ, каждый христианин призван нести в себе отблеск "Солнца правды" - Христа

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с наступившим праздником Рождества Христова, пожелав им озарения в жизни "согревающим и преображающим светом Христовой правды", а не "холодным светом смартфонов и планшетов". Рождественское видеообращение патриарха к телезрителям распространила пресс-служба предстоятеля РПЦ.

"Сегодня мы вспоминаем особое событие - приход в мир Господа и Спасителя, который церковью именуется Солнцем правды. Это солнце никогда не заходит за горизонт, не теряет своей теплоты и не гаснет. <…> Его животворящая сила настолько велика и благодатна, что она способна пробиться даже сквозь тьму наших грехов и несовершенства, развеять туман сомнений и будничных проблем, преодолеть наши тревоги за судьбы мира и страны, внести успокоение в мятущиеся сердца и высветить подлинные жизненные приоритеты, указав человеку верный путь к спасению", - сказал патриарх.

По его словам, каждый христианин призван нести в себе отблеск "Солнца правды" - Христа, для чего нужно поступать в соответствии с божественными заповедями, совершать добрые дела.

Как отметил патриарх, свет Христовой правды особый - это "не свет прожектора в глаза, он не резкий и не ослепляющий", однако в нем "по-новому раскрывается и сам человек, и его окружение, и все многообразие жизни". При этом нужно помнить, добавил предстоятель, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света, не заметив его "в каждодневной суете".

"К сожалению, наши современники зачастую оказываются ослепленными отовсюду льющимся холодным светом - рекламных щитов, смартфонов и планшетов. Глаза настолько привыкают к этому яркому потоку избыточной информации, что все чаще люди проходят мимо того, на что не попал луч этого холодного света. А если отключить электричество, то все экраны в один миг погаснут. Но Солнце правды будет светить всегда, просвещая и освящая всякого человека, приходящего в мир", - сказал патриарх.

Он пожелал верующим поделиться с другими людьми "немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви". В ночь с субботы на воскресенье Русская православная церковь начинает отмечать один из главных христианских праздников - Рождество Христово.