Путин заверил семьи погибших героев СВО в поддержке со стороны государства

Президент России заметил, что "жизнь сложна, многообразна" и часто возникают случаи, когда нужна поддержка со стороны

НОВО-ОГАРЕВО, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что государство будет поддерживать семьи героев, погибших во время СВО.

"Хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории Российской Федерации, причем на всех уровнях, чтобы это было ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна", - сказал президент на встрече в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Путин заметил, что "жизнь сложна, многообразна" и часто возникают случаи, когда нужна поддержка со стороны. "Надеюсь, что так и будет. Я вас всех еще раз поздравляю и желаю вам всего самого доброго", - сказал он. При этом он подчеркнул, что в преддверии праздника не будет "говорить об очень тонких, тяжелых вещах", касающихся семей, приглашенных в Ново-Огарево. "Но хочу вас еще раз заверить, что мы всегда будем рядом с вами", - пообещал глава государства.