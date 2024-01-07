В православных храмах Узбекистана прошли Рождественские службы

Богослужение посетили тысячи верующих, отметил пресс-секретарь Ташкентской и Узбекистанской епархии Русской православной церкви Михаил Столяров

ТАШКЕНТ, 7 января. /ТАСС/. Православные Узбекистана отмечают Рождество Христово, праздничное богослужение во всех храмах республики, которое началось 6 января в 23:30 по местному времени (21:30 мск) и завершилось 7 января в 03:30, посетили тысячи верующих. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Ташкентской и Узбекистанской епархии Русской православной церкви Михаил Столяров.

"Минувшей ночью во всех православных храмах на территории Узбекистана в честь Рождества Христова прошли праздничные богослужения, которые посетили тысячи верующих. В Ташкенте в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы божественную литургию совершил глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий", - сказал Столяров.

По его словам, только в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Ташкенте в праздничном богослужении приняли участие более 1 тыс. человек.