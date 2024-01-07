Под Ярославлем по техническим причинам пять поездов следуют с задержкой

Максимальное время задержки составляет 2,5 часа

ТАСС, 7 января. Пять пассажирских поездов следуют с задержкой по техническим причинам, возникшим на перегоне Семибратово - Ростов в Ярославской области, один состав задерживается на 2 час 26 минут, четыре - на один час. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

"7 января по техническим причинам, возникшим ранее на перегоне Семибратово - Ростов (Ярославская область) следуют с задержкой по состоянию на 10:00 мск пять пассажирских поездов, в том числе №129 Архангельск - Москва задерживается на 2 часа 26 минут. Четыре поезда из Москвы до Архангельска, Абакана, Владивостока и Воркуты задерживаются более часа", - говорится в сообщении.

6 января сообщалось, что восемь пассажирских поездов следуют с задержкой до 2 часов 12 минут по техническим причинам на перегоне Семибратово - Ростов в Ярославской области.