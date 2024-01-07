Патриарх Кирилл и Мурашко в Рождество посетили московскую больницу Святителя Алексия

Глава РПЦ отметил важность пастырской работы духовенства в медицинских учреждениях

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в праздник Рождества Христова посетили Центральную клиническую больницу Святителя Алексия в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Также с патриархом больницу посетили вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

"Принятие решения о создании церковной больницы в Москве не было простым, потому что были многие, которые предрекали провальность этого начинания, что нет нужды в такой больнице, потому и так медобслуживания в Москве достаточно. <...> Но, по милости Божией, состоялась наша церковная больница, <...> хочу поблагодарить всех, кто трудится здесь", - сказал патриарх.

Больницу Святителя Алексия открыли в 1903 году, а церковной она стала в 1992 году. Патриарх и представители власти посетили новое отделение кардиологии, пообщались с пациентами отделения паллиативной медицинской помощи и персоналом медучреждения, а также поздравили верующих с Рождеством Христовым.

"Мы поэтому и создавали церковную больницу, чтобы люди, которые сюда приходят, не только исцелялись, потому что назначено правильное лечение, но чтобы еще и атмосфера помогала", - обратился глава РПЦ к пациенту больницы.

Патриарх также отметил важность пастырской работы духовенства в медицинских учреждениях, где лечатся раненые участники боевых действий. "Никто из нас не мог подумать несколько лет назад, что на московское духовенство ляжет такая миссия - посещать госпитали, где есть военные, раненные не случайно, а из-за участия в реальных конкретных военных действиях. Служение пастыря в таких местах принципиально является очень ответственным, требует соответственной духовной настроенности", - добавил он.

Русская православная церковь в воскресенье отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово.