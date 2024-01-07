Живущие в Румынии русские, украинцы и сербы отметили Рождество по старому стилю

Рождественская заутренняя служба и божественная литургия прошли в церкви Святого Николае Табаку в Бухаресте

БУХАРЕСТ, 7 января. /ТАСС/. Рождественская заутренняя служба и божественная литургия на церковнославянском языке прошли в церкви Святого Николае Табаку в Бухаресте. В богослужении участвовали члены русской православной общины в Румынии - живущие в стране соотечественники и сотрудники российских учреждений, под сводами храма звучали поздравления на русском языке.

Более 1 млн жителей Румынии отмечают Рождество Христово по старому стилю - русские-липоване в Добрудже, украинцы в Марамуреше, сербы в Банате и некоторые другие жители страны, сохранившие приверженность юлианскому календарю.

Почти 300 лет назад многие русские староверы, бежавшие от церковных реформ патриарха Никона, укрылись в северных районах Румынии и в труднодоступной дунайской дельте. Говорят, будто они селились в липовых рощах, за что и были названы липованами. Позднее русские поселения в этих краях пополнились за счет беглых крепостных, донских казаков, остатков войска Степана Разина.

Румыния - православная страна, где, согласно последней переписи (2021), этому вероисповеданию принадлежат 85,3% населения. В 1924 году Румынская православная церковь приняла григорианский календарь, и большинство здешних православных теперь отмечает Рождество вместе с Западной Европой 25 декабря.