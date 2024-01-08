В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам

ТАСС, 8 января. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Жителям нужно оставаться дома и не подходить к окнам, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", - написал он.

Губернатор добавил, что тем, кто находится на улице, необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место.