Гладков сообщил о трех пострадавших при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Как уточнил глава региона, им окажут необходимую медицинскую помощь

ТАСС, 8 января. Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть трое пострадавших - женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности. Бригады скорой раненых доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, в Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах. Также выбиты окна в одном частном домовладении. Три автомобиля повреждены осколками. "На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены. В районе повреждена крыша частного домовладения. Информация уточняется", - добавил Гладков.