В Казахстане подтвердили круглогодичную циркуляцию коронавируса

Министр здравоохранения республики Ажар Гиният отметила, что в течение последних шести месяцев в стране ежемесячно регистрировали от 100 до 400 случаев заражения

АСТАНА, 9 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Казахстана подтвердило, что коронавирусная инфекция циркулирует в стране круглогодично.

"Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабильная. В течение последних шести месяцев в республике ежемесячно регистрировалось от 100 до 400 случаев [заражения], что подтверждает круглогодичную циркуляцию коронавируса", - сообщила на заседании правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.

По ее словам, в 2023 году в Казахстане зарегистрировали 12 121 случай заражения коронавирусом. "В 2023 году по сравнению с предыдущим годом заболеваемость снизилась в 35 раз", - пояснила глава ведомства.

Она отметила, что в прошлом году в республике начался подъем заболеваемости корью. "На конец 2023 года в стране зарегистрировано 29 648 случаев кори, из них 80% приходится на детей до 14 лет, 84% из которых - на невакцинированных детей", - пояснила Гиният.

В свою очередь премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что текущая вспышка заболеваемости корью "является самой крупной в стране за последние 10 лет". "Как известно, непривитые заболевшие имеют высокий риск тяжелых осложнений. И такие случаи уже есть. К сожалению, немалое число родителей умышленно отказываются прививать своих детей. Это может приводить к серьезным последствиям. Поэтому единственный путь стабилизации ситуации с корью - это прививка", - пояснил он.

Глава кабинета министров подчеркнул, что для проведения массовой иммунизации против кори дополнительно закуплено 1,5 млн доз вакцин. "На эти цели правительство в сентябре прошлого года выделило из резерва свыше 3 млрд тенге ($6,7 млн - прим. ТАСС)", - указал Смаилов.