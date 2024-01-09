На выставке "Россия" запустят виртуальные путешествия в заповедники Бурятии

На стенде республики проходит неделя природы и экологии

УЛАН-УДЭ, 9 января. /ТАСС/. Посетители выставки "Россия" смогут совершить виртуальные путешествия в заповедники Бурятии, расположенные на берегу Байкала и в горах Восточного Саяна, сообщили журналистам в Минэкономики республики.

"С 11 по 14 января в павильоне Бурятии пройдут выставки Байкальского и Джергинского заповедников, Тункинского национального парка. Посетители с помощью очков виртуальной реальности смогут увидеть уникальные достопримечательности Бурятии, в том числе на особо охраняемых природных территориях, поучаствовать в мастер-классе по фотосъемке природных объектов", - сообщили в пресс-службе министерства.

Как пояснили в региональном правительстве, на стенде Бурятии проходит неделя природы и экологии. С помощью VR-очков можно оказаться в дикой природе, узнать много нового об экосистемах Кабанского и Алтачейского заказников. Для всех желающих проводится игра-викторина "Познавательная минералогия" - победители получают памятные призы с логотипом Республики Бурятия. "В течение недели также проходят викторины и игры в лото "Таежная, озерная, степная", подвижные игры в твистеры "Рыбы Байкала", "Фито-йога", экологическая игра "Дети Zа экологию", мастер-класс по бурятским национальным играм в кости - "Шагай наадан" и "Хэер шаалган", - добавили в правительстве.

На территории Бурятии, часть которой является площадью озера Байкал, расположено два биосферных и один природный заповедник, два национальных парка, три государственных природных заказника федерального значения, а также 13 заказников, природных парков и рекреационных местностей регионального значения и около 60 памятников природы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.