В Чехии расследуют 165 случаев с угрозами повторения стрельбы в университете в Праге

В полиции сообщили, что четверых подозреваемых доставили на обследование к психиатрам

ПРАГА, 9 января. /ТАСС/. Чешская полиция расследует 165 случаев, связанных с одобрением стрельбы в университете в Праге, произошедшей в декабре, и угрозами ее повторения. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

Отмечается, что 8 из 25 человек, раненых 21 декабря при стрельбе в пражском университете, пока не выписаны из больниц. Среди подозреваемых пять иностранцев. Было заведено 93 уголовных дела. По 12 из них следствие уже завершено.

"Никто пока [из обвиняемых по уголовным делам] не взят под стражу. Четверо [подозреваемых] были доставлены на обследование к психиатрам", - привел портал слова заместителя главы полиции Чехии Томаша Кубика. Он проинформировал, что в структуре полиции после анализа ЧП в университете создано специальное подразделение оперативного противодействия преступникам при возникновении инцидентов со стрельбой.

21 декабря 24-летний студент Давид Козак устроил стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге. Жертвами маньяка-одиночки стали 14 человек. Преступник покончил с собой после появления полицейских. Полиция установила, что 15 декабря он застрелил в Клановицком лесу на окраине столицы 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочь.