На Камчатке военные ледоколы начали обкалывать лед в Авачинском заливе

Это необходимо для обеспечения безопасной навигации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 января. /ТАСС/. Военные ледоколы и буксиры на Камчатке приступили к обколке льда в Авачинском заливе с целью обеспечения безопасной навигации. В настоящий момент из-за морозов ледовая обстановка в акваториях региона оценивается как сложная, сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Военный ледокол "Иван Сусанин" и рейдовые буксиры новых проектов из состава отряда вспомогательных судов войск и сил на Северо-Востоке проводят обколку льда в Авачинской бухте и на выходе из нее для обеспечения безопасности мореплавания кораблей и подводных лодок, а также гражданских судов. Особенно сложная ледовая обстановка сложилась в связи с низкими температурами в бухтах Богородское озеро, Раковая, Ильичева, Малая Лагерная и Крашенинникова. Массивами пакового льда они практически были блокированы для судоходства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уже выполнена обколка льда на площади более 35 кв. км, толщина льда местами достигала порядка 0,5 м. При расчистке был обеспечен безопасный проход более 20 кораблей и судов по акватории Авачинской бухты.

Как ранее сообщали ТАСС в Камчатгидромете, температура воздуха в центральных районах Камчатки опустилась до минус 40 градусов, что является нехарактерным погодным явлением для этого времени года. Небольшое потепление ожидается с 11 января.