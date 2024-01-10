Лауреат журналистской премии имени Гельмута Шмидта Габор Штайнгарт

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Германия становится менее защищенной и уважаемой страной из-за украинского конфликта, что делает ее самой проигравшей стороной от конфликта с Россией, помимо Украины. Такое мнение в авторском материале для журнала Focus выразил влиятельный германский медиаменеджер, лауреат журналистской премии имени Гельмута Шмидта и бывший издатель газеты Handelsblatt Габор Штайнгарт.

По его словам, уже сейчас понятно, что, помимо Украины, Германия "окажется самой проигравшей" стороной в конфликте с Россией. "Наша страна лишается безопасности, процветания и репутации в мире в результате этого военного обмена ударами", - считает журналист. В частности, в лице России, объем торговли с которой до начала конфликта составлял более €80 млрд, Германия "потеряла свой восточноевропейский тыл". По оценкам Штайнгарта, укрепление отношений между Россией и Китаем "не сулит ничего хорошего германской экспортной отрасли".

Эксперт отмечает, что защита США, под которой ФРГ находилась всю послевоенную историю, ослабевает. "Германия должна приспособиться к жизни, которая всегда будет протекать по соседству с Россией, без американского опекуна", - добавляет Штайнгарт. В этой связи он призывает власти ФРГ переосмыслить внешнюю политику, включив в нее дипломатический компонент.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил в интервью журналу Berliner Telegraph 4 декабря, что германский бизнес хочет восстановления хозяйственных связей с Россией, а рядовые немцы выступают за нормализацию двусторонних отношений. Он также указал, что у России в Германии "по-прежнему много друзей". Это объясняется, по мнению посла, тем, что РФ "не делала Германии ничего плохого". Дипломат отметил, что две страны объединяет "большой совместный путь", который нынешние западные элиты безуспешно "пытаются стереть из памяти людей, в том числе за счет распространения оголтелой русофобии в СМИ".