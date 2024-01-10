Путин: детские сады могут стать следующим этапом федеральной программы ремонта после школ

По словам президента, сначала необходимо закончить соответствующую работу со школами

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Детские сады могут быть очередным шагом федеральной программы по ремонту, но сначала необходимо закончить соответствующую работу со школами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.

К главе государства обратилась учительница русского языка одной из местных школ с просьбой рассмотреть возможность расширить федеральную программу по ремонту школ на детские сады, колледжи и техникумы. Путин в ответ указал, что решение на первом этапе помочь именно школам было принято "имея в виду важность тех задач, которые в школах решаются, и состояние материальной базы школ". "Очень близко к этому примыкают проблемы детских садов. Особенно старшие группы должны плавно перерастать в школу. Вот эта связка должна быть. Это следующий этап, на мой взгляд", - сказал российский лидер.

Президент также пошутил, что "средств не хватает всегда". "Вопросов, самых важных, на которых не хватает средств, им нет числа, - заметил он. - Их всегда очень много. Всегда при решении вопросов подобного рода нужно руководствоваться соображениями приоритетов: наибольшая важность здесь и сейчас". "Нам нужно закончить эту программу (по ремонту школ - прим. ТАСС). Надо это сделать", - добавил Путин.