В Уганде уничтожат более 5 млн доз вакцины от ковида с истекшим сроком годности

Их стоимость составляет €6,7 млн, сообщил генеральный аудитор Уганды Джон Муванга

ПРЕТОРИЯ, 10 января. /ТАСС/. Власти Уганды объявили, что уничтожат 5,6 млн просроченных доз вакцины от коронавируса на сумму €6,7 млн. Об этом сообщил генеральный аудитор Уганды Джон Муванга в отчете национальному парламенту.

"Из 12 595 920 доз вакцины против COVID-19, находящихся в государственном резерве, у 5 619 120 доз истек срок годности", - приводит его слова Agence France-Presse. В ближайшее время просроченная вакцина будет уничтожена. Эта партия была предоставлена Уганде в рамках кредита по стороны Всемирного банка.

В конце 2023 года министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг сообщила, что 59% населения страны, подлежащего вакцинации, сделали прививки от ковида.