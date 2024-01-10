Посольство Ирана в РФ открыло книгу соболезнований в память о жертвах теракта в Кермане

Как сообщили в дипмиссии, многие представители посольств и дипломатических учреждений, базирующихся в Москве, российские парламентарии, политические и религиозные деятели прибыли в посольство, чтобы выразить свои соболезнования и сочувствие народу и правительству Ирана и поставить подпись

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Диппредставительство Ирана в Москве открыло книгу соболезнований в память о жертвах теракта у кладбища в иранском городе Керман, где похоронен командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил исламской республики) генерал Касем Сулеймани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства Ирана.

"По случаю мученической гибели группы наших соотечественников в результате теракта 3 января в посольстве Исламской Республики Иран в Москве открыта книга памяти", - отметили в диппредставительстве.

Как сообщили в миссии, многие представители посольств и дипломатических учреждений, базирующихся в Москве, российские парламентарии, политические и религиозные деятели прибыли в посольство, чтобы выразить свои соболезнования и сочувствие народу и правительству Ирана и поставить подпись в книге соболезнований.